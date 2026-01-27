Україна

Футболіст, який проходить перегляд у клубі УПЛ, мав стати героєм спарингу з Сілексом, але змарнував стовідсотковий момент.

У контрольному матчі на зимових зборах у Туреччині Кудрівка звернула на себе увагу епізодом за участю футболіста, який перебуває в команді на перегляді.

Неназваний гравець отримав реальний шанс заявити про себе в поєдинку проти македонського Сілексу (0:0).

У другій половині першого тайму після розіграшу штрафного потенційний новачок опинився на вигідній позиції у штрафному майданчику суперника, однак із близької відстані не зумів відкрити рахунок — "пробив вище воріт з п’яти метрів".

"На 34-й хвилині після розіграшу штрафного мав забивати гравець, що перебуває в Кудрівці на перегляді. Але метрів з п’яти він пробив вище воріт", — сказано у звіті Кудрівки за підсумками спарингу.

Поєдинок завершився без забитих м’ячів, а чи залишиться цей неназваний новачок у Кудрівці — наразі під питанням.