Україна

Клуби УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 21 січня, кілька клубів УПЛ провели чергові контрольні матчі на зборах у рамках підготовки до другої половини сезону.

У першому матчі луганська Зоря поступилася польському Медзю з рахунком 2:3. У складі луганчан голами відзначилися Борис та Ба.

Зоря — Медзь 2:3

Голи: Борис 45, Ба 53 – ?, 1, ?, 74, ?, 88.

Зоря: Турбаєвський (Косівський, 46), Башич, Борис, Пердута (Малиш, 46), Стрюков, Дришлюк, Попара (Саленко, 46), Ба, Ярошенко, Горбач, Верлей.

У другому спарингу за день команда Віктора Скрипника розійшлася миром із боснійським Сараєво.

Зоря — Сараєво 0:0

Зоря: Сапутін, Джордан, Ескінья, Пердута, Жуніор Рейс, Кушніренко, Малиш, Саленко, Попара, Андушич, Будківський.

Колос провів контрольну зустріч із польською Віслою із Кракова. Команди закінчили поєдинок без забитих м'ячів.

Колос — Вісла Краков 0:0

Колос (перший тайм): Пузанков, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Бойко, Теллес, Ррапай, Демченко, Гусол, Алефіренко, Тахірі.

На 30 хвилині замість Ррапая, Демченка і Тахірі на поле вийшли Безручук, Сухонос, Захарків.

Колос (другий тайм): Мацапура, Рухадзе, Шершень, Козік, Понєдєльнік, Челядін, Денисенко, Краснічі, Салабай, Кане, Климчук.

На 76 хвилині замість Климчука, Краснічі та Челядіна на поле вийшли Безручук, Сухонос та Захарків.

Насамкінець черкаський ЛНЗ також не зміг забити у ворота болгарського ЦСКА із Софії, але й свої залишив на замку.

ЛНЗ — ЦСКА Софія 0:0

ЛНЗ (перший тайм): Ледвій – Горін, Муравський, Пасіч, Кузик – Рябов – Яшарі, Танковський, Микитишин, Дж. Беннетт – Ассінор.

ЛНЗ (другий тайм): Самойленко – Муравський, Драмбаєв, Дайко, Путря – Рябов – Нонікашвілі, Танковський, Микитишин, Кравчук – Твердохліб.