Реал Мадрид прагнутиме очолити турнірну таблицю Ла Ліги у домашньому поєдинку проти Реал Сосьєдад. Наразі "вершкові" посідають друге місце, відстаючи від лідера та чинного чемпіона Барселони на один бал.

Реал Мадрид — Реал Сосьєдад

Субота, 14 лютого, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Мадридці мають у активі 18 перемог і демонструють чудову форму, вигравши сім останніх матчів поспіль, включаючи перемогу над Валенсією (2:0). Оскільки Барселона гратиме лише в понеділок, підопічні Альваро Арбелоа можуть вийти на першу сходинку вже в суботу. "Бланкос" традиційно потужно грають на Бернабеу, а їхня безпрограшна серія проти басків триває з травня 2023 року. Проте команді доведеться обійтися без Беллінгема та Мілітао, а участь Мбаппе та Родріго залишається під питанням.

Реал Сосьєдад прибуває до Мадрида у статусі непоступливого суперника, маючи 11-матчеву серію без поразок в усіх турнірах. У середу "біло-блакитні" здолали Атлетік (1:0) у кубку, а в чемпіонаті вони посідають восьму сходинку, ведучи боротьбу за єврокубки. Хоча баски не вигравали на Бернабеу з 2019 року, їхня поточна форма та впевненість можуть стати проблемою для господарів. У складі гостей через травми та дискваліфікації точно не зіграють Кубо, Марреро та Мендес.

Кадрова ситуація змушує Арбелоа сподіватися на повернення Вінісіуса після дискваліфікації та готовність Трента Александера-Арнольда. У нападі, ймовірно, вийде Браїм Діас, якщо Родріго не встигне відновитися. Реал Сосьєдад, попри втому після кубкового дербі, ймовірно, виставить склад, близький до основи, з Мікелем Оярсабалем на вістрі атаки.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.43, тоді як потенційний успіх Реал Сосьєдад оцінюється показником 8.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.62.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Браїм, Мбаппе, Вінісіус.

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола, Мартін, Чалета-Цар, Гомес — Горрочатегі, Туррієнтес — Марін, Солер, Гедеш — Оярсабаль.

Не зіграють: Мілітао, Беллінгем (Реал Мадрид) — Кубо, Марреро, Мендес (Реал Сосьєдад).

Під питанням: Менді, Родріго, Асенсіо, Мбаппе (Реал Мадрид) — захарян, Барренечеа, Сучич (Реал Сосьєдад).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:1

