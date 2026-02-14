Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 13 лютого 2026 року.

Мілан у матчі 25 туру італійської Серії A обіграв Пізу на полі суперників (2:1).

Команда Массіміліано Аллегрі переважала суперників у атакувальному плані впродовж усього матчу.

Але одного гола в першому таймі "россонері" було замала для того, щоб почувати себе комфортно. Особливо на тлі хиби з пенальті від Фюллькруга на початку другої половини.

Господарі в підсумку зрівняли рахунок, тож гостям довелось докладати зусиль ще й у останні хвилини основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Піза — Мілан у рамках 25-го туру італійської Серії А-2025/26:

Піза — Мілан 1:2

Голи: Лойола, 71 — Лофтус-Чік, 39, Модрич, 85

На 56 хвилині Ніклас Фюллькруг не забив пенальті (промах).

Піза: Ніколас — Канестреллі, Караччоло, Божинов — Туре (Піччініні, 86), Лойола (Дуросінмі, 90), Ебішер (Акінсанміро, 56), Трамоні (Ілінг-Джуніор, 57), Ангорі — Морео (Леріс, 86), Стоїлькович

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Атекаме (Пулішич, 77), Фофана (Річчі, 72), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Лофтус-Чік, Нкунку (Фюллькруг, 50)

Попередження: Туре — Бартезагі, Рабьо

Рабьо, 90+1