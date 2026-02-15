Україна

Керманич Шахтаря поділився думками про перспективи команди.

Донецький Шахтар напередодні в Туреччині завершив підготовку до відновлення сезону української Прем’єр-ліги, і тепер готується до повернення в Україну.

Головний тренер "гірників" Арда Туран у останньому інтерв’ю розповів про своє бачення майбутнього клубу.

"Я вважаю, що ми будуємо чудове майбутнє, але потрібно бути терплячими. Пам’ятаю себе 17–18-річним футболістом у Манісаспорі в Туреччині, коли грав на правому фланзі захисту. А вже в 27 років я виступав за Барселону і був капітаном національної збірної Туреччини. Тоді я був одним із ключових гравців, тож добре знаю цей шлях, цю подорож.

Ми повинні бачити цей вогонь і любов до футболу в їхніх очах. Авжеж, це стосується й українських гравців. Коли я прийшов, Очеретько був молодим гравцем, але він має фізичну динаміку, яка може значно допомогти команді. І коли ми дивимось на колектив, ми називаємо Бондаренка досвідченим, але йому лише 24–25 років. Іноді ми підштовхуємо Азеведо, щоби він допомагав товаришам по команді, а йому лише 22.

Це дуже молодий склад, і я справді розумію, що зробили керівники клубу, починаючи від президента пана Ахметова, Сергія, Дарійо та Сальваторе. Потрібна справжня сміливість, щоб побудувати таку молоду команду і дати гравцям цю футболку Шахтаря. Саме тому я дуже ціную це і вважаю, що вони виконали чудову роботу.

Щиро кажу, я був трохи здивований, бо коли в тебе така молода команда, хочеться додати ще кількох досвідчених гравців, кількох старших, але те, як ми працюємо щодня, дає мені велику надію та натхнення щодо майбутнього. Це також чудовий досвід для молодого тренера — будувати й покращувати команду.

Хочу подякувати за довіру, яку мені надали з таким колективом. Ми маємо жити цим щодня. Ніколи не можна зупинятись у навчанні, і мої гравці завжди мусять учитись. Вони ніколи не повинні відставати фізично, мають добре спати, добре тренуватись, добре харчуватись. Це та сторона, де немає місця для виправдань, і саме цього вимагає сучасний футбол. Я справді довіряю їм у цьому і вірю в них.

Насамперед дякую клубу, починаючи з Віталія Хлівнюка, бо вони роблять усе можливе, щоб забезпечити нам максимальну організацію та зробити наше життя кращим. Але навіть із їхньою підтримкою, ураховуючи умови війни та поїздки по 10–15 годин, часто з очікуванням на кордонах, повністю відновитись фізично чи психологічно неможливо.

Особисто в моєму житті були дуже рідкісні моменти, коли я почувався на 100% здоровим, щасливим і у формі. Я справді вважаю, що життя полягає в тому, щоб, попри все погане, намагатись іти вперед, приймаючи все позитивне і негативне, ніколи не зупиняючись і не шукаючи виправдань.

Щодо відновлення, ми робимо все, що вимагає наука. Федерація також допомагає, особливо в цій частині сезону. Після гри в четвер ми часто маємо наступний матч у понеділок. Але як взагалі можливо, щоб футболіст відновився після 15-годинної поїздки, більшу частину якої провів сидячи в автобусі з напруженими м’язами та болем у спині й попереку, після того, як пробіг 11 кілометрів на полі? І коли гравці повертаються, їм потрібно тренуватися знову.

Тому ми не очікуємо 100% фізичного чи психологічного здоров’я, проте ми очікуємо 100% підтримки один одного, 100% боротьби і настрою ніколи не здаватись. Якщо ви запитуєте про відновлення — ні, ми не відновлюємось, і повністю відновитись у майбутньому теж не зможемо.

Найперше від наших гравців ми очікуємо, щоб вони продовжували йти вперед, коли найбільше втомлені, коли погано і незважаючи на все погане.

Скажу відверто, це дуже складні збори, але ми маємо це прийняти і жити з цим. Єдине, чого я не пробачив би, це якби мої гравці не віддавали максимум під час збору. І можу сказати, що всі вони віддавали максимум, саме тому я пишаюсь ними. І я хотів би сказати спасибі. У нас був хороший тренувальний збір. Звісно, дощ і погода іноді створювали складні моменти, але я дуже задоволений тим, як ми рухаємось. Вірю, що ми досягнемо нашої найвищої форми.

Титул у наших руках, але ми мусимо їх стиснути. Якщо цього не зробимо, він просто вислизне. Для цього маємо бути готові до кожного моменту. Не можна віддавати те, що ми маємо, бо ми тренувалися старанніше за всіх. Коли всі спали, ми виходили та бігали.

Тому ми повинні цінувати це й отримати те, що заслужили. Ми повинні жертвувати частиною свого життя, своїми близькими, сім’ями, особистими радощами. Кожен має віддавати максимум протягом цих трьох із половиною місяців, і я теж", — заявив турецький фахівець.

Нагадаємо, що сезон для Шахтаря поновиться матчем проти львівських Карпат на Арені Львів 22 лютого.