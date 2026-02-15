Німеччина

Головний тренер Баварії переконаний, що його зірковий нападник здатен побити "неможливий" рекорд Бундесліги за кількістю голів за один сезон.

Гаррі Кейн продовжує тероризувати захисників Бундесліги, і тепер його амбіції сягають найвищої планки. Англійський форвард націлився на рекорд Роберта Левандовські, який у сезоні 2020/21 вразив ворота суперників 41 раз.

Головний тренер мюнхенців Венсан Компані публічно підтримав свого лідера в цьому прагненні. Наставник вважає, що стиль гри нинішньої Баварії та вбивча реалізація Кейна роблять це завдання цілком реальним.

"Гаррі — це феномен. Те, як він працює на тренуваннях і як він читає гру, робить його унікальним. Рекорд Левандовського здається чимось неймовірним, але якщо є гравець, здатний його перевершити, то це Кейн. Команда зробить усе, щоб створити для нього достатньо моментів", — зазначив Компані.

У поточному сезоні Кейн йде за графіком, який дозволяє мріяти про нову історію. Форвард настрілялв 26 голів у 22 матчах Бундесліги. Англієць не просто забиває, а й активно асистує партнерам(5), будучи ключовим елементом тактичної побудови Компані.

Якщо він збереже таку форму до кінця чемпіонату, фанатам Баварії доведеться переписувати книги рекордів, замінюючи ім'я польської легенди на ім'я англійського капітана. Це завдання не з легких, адже для цього Кейну потрібно уникати травм і зберігати стабільність у кожному турі Бундесліги(12), що залишився.