Україна

Керманич Шахтаря передав вітання українським уболівальникам.

Донецький Шахтар напередодні в Туреччині завершив підготовку до відновлення сезону української Прем’єр-ліги, і тепер готується до повернення в Україну.

Головний тренер "гірників" Арда Туран у останньому інтерв’ю надіслав побажання народу України.

"Якщо я щось говорю і даю певні обіцянки, то, з Божою допомогою, намагаюсь зробити все, щоб їх виконати. І почуття, які я зараз маю до українського народу, залишилися такими ж, як і тоді, коли я лише прийшов до клубу.

Я вже казав раніше, що багато чого навчився в українців: бажання жити далі після нічних обстрілів, відданості життю, їхніх усмішок, єдності та любові до своєї країни. Усе це я отримав від українського народу.

І якщо я дав обіцянку дарувати цим людям більше радості, то зроблю все, що мені по силах. Кажу це щиро. Для мене немає нічого важливішого, аніж усмішки дітей під час війни. Якщо я не зможу зробити їх щасливішими, тоді мені краще нічого не вигравати. Найважливішим для мене буде саме це — зробити їх щасливішими.

Про такі речі складно говорити. Тому я не хочу надто заглиблюватися в деталі. Але я зроблю все можливе, щоб добре грати і гідно поводитись заради літніх людей, жінок, дітей — заради всіх людей, щоб зробити їх щасливими в цій країні.

І, звісно, іноді я буду агресивним. Я робитиму все можливе, щоб захищати свою команду, якщо буде якась несправедливість. Ми будемо разом радіти та разом засмучуватись. Але я буду з ними, підтримуватиму їх усім серцем. Ми завжди будемо разом. І де б ми не були, я, як і раніше, намагатимусь бути їхнім голосом.

У Туреччині є відомий фільм "Душевна рана" (Gönül Yarası). Моя знайома і подруга, акторка Мельтем Джумбул, грає там головну роль. У фільмі звучить курдська пісня. Коли вона її чує, починає плакати. Її запитують, чи зрозуміла вона зміст пісні, і вона відповідає, що не обов’язково знати курдську, щоб плакати під цю пісню. Саме так я відчуваю український народ.

Щоб зрозуміти вас, відчути вас, мені не обов’язково бути громадянином України чи розмовляти вашою мовою. Іноді я бачу, що під час моїх слів емоції з’являються і у вас. Не завжди потрібно мати спільну мову чи національність. Іноді почуття говорять самі за себе.

Саме так я відчуваю вас і цей світ. Щоб зрозуміти вас, мені не потрібно мати з вами спільне громадянство чи говорити вашою мовою", — заявив турецький фахівець.

Нагадаємо, що сезон для Шахтаря поновиться матчем проти львівських Карпат на Арені Львів 22 лютого.