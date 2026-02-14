Україна

Бражко та Пономаренко принесли киянам 2:0 у фінальному спарингу перед відновленням української Прем’єр-ліги.

Київське Динамо провело останній спаринг на зимових зборах у Туреччині, обігравши латвійський РФШ 2:0.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі – обидві команди не створили реальних гольових моментів. Лише після перерви Динамо зуміло відкрити рахунок: Бражко точно пробив низом після передачі Шапаренка (62). На 86-й хвилині Пономаренко заробив пенальті та сам реалізував удар – 2:0.

У складі киян тренер Ігор Костюк використав "основу", а воротар Нещерет повернувся після травми. Ця перемога стала фінальним іспитом перед відновленням української Прем'єр-ліги.

Наступний матч Динамо проведе вдома проти Руху 20 лютого.

Динамо – РФШ 2:0

Голи: Бражко, 62, Пономаренко, 86 (пен.)