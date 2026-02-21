Україна

Ще один новачок для команди Патріка ван Леувена.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Арабе Унідо Джованні Гербертом.

Орендна угода з 20-річним півзахисником збірної Панами розрахована до кінця сезону і включає опцію викупу футболіста.

Нинішнього сезону Герберт провів три поєдинки, в яких забив один гол та віддав один асист. Також на його рахунку три матчі у складі збірної Панами.

Після 16 турів Кривбас набрав 26 очок і посідає п'яте місце в УПЛ. Свій найближчий матч команда Патріка ван Леувена проведе проти Металіста 1925 — гра запланована на сьогодні, 21 лютого, о 15:30 за Києвом.