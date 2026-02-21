Україна

Голкіпер Руху прокоментував поразку від Динамо Київ.

Напередодні львівський Рух у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступився київському Динамо на полі суперників.

Динамо Київ — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "жовто-чорних" Юрій-Володимир Герета прокоментував виступ власної команди.

"Не звертаючи увагу на поле, чи на те, що в складі Руху грала переважно молодь, наша команда була згуртована і провела хороший матч. Зранку ми отримали фотографії газону, тому дещо змінили свій план на гру.

Команда була націлена на позитивний результат, але в кінці ми помилились під час подачі з кутового. Думаю, ця поразка загартує нас — треба зробити правильні висновки та рухатись уперед.

У епізоді з пропущеним голом стався прикрий відскок м’яча, а Матвій Пономаренко зумів добре пробити — я не встиг зреагувати. На жаль, таке трапляється.

Команда мала півтора місяця, щоб награти цей склад. Звісно, важко, коли посеред сезону ти втрачаєш сім ключових футболістів, а ще деякі хлопці не можуть грати через травми.

У нас є час, щоб покращити свою взаємодію, а тренерський штаб дасть нам необхідні поради", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в київської Оболоні.