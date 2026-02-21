Україна

Півзахисник Руху прокоментував поразку від Динамо Київ.

Львівський Рух у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступився київському Динамо на полі суперників.

Динамо Київ — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "жовто-чорних" Денис Підгурський прокоментував виступ власної команди.

"У нас є певні проблеми в грі, і одна з них — стандартні положення. Ми бачили це ще на зборах і намагались це виправити, працювали на тренуваннях над стандартами.

Та Динамо показало, що ми недопрацювали в цьому аспекті й нам ще слід покращити свою гру, аби не допускати таких моментів поблизу своїх воріт. Цей епізод з голом Матвія Пономаренка вирішив долю гри.

Я думаю, що це був непоганий матч у виконанні нашої команди. Так, більшість часу Рух провів в обороні. Але це зрозуміло, бо ми грали на виїзді проти Динамо. І хай би яке поле не було в Києві, утім воно однакове для обидвох команд.

Ми намагались вибігати в контратаки, пресингувати суперника й інколи нам це добре вдавалось. Руху слід далі працювати, щоб зачепитись за очки в наступних матчах.

Таллесу легше адаптуватись до команди, адже він знає майже всіх гравців, а також провів усі збори з нами. Тоді як Ігору Невесу трохи важче, бо він приєднався до нас лише наприкінці зборів. Йому ще потрібен час, але він якісний футболіст, це помітно в тренувальному процесі. Колектив добре його прийняв і допомагає швидше адаптуватись. Переконаний, що він допоможе команді в другій частині сезону.

Я вдячний всій команді за гру проти Динамо. У нас знову змінилася майже половина складу і зараз свій шанс отримали хлопці, яким по 17-18 років, деякі з них дебютували в УПЛ. Клуб довіряє своїй молоді. На тренуваннях видно, як ці хлопці прогресують — тішить їхнє бажання ставати кращими.

Із кожним матчем наша команда буде рости й покращуватимуться індивідуальні якості цих молодих футболістів. У клубі є і досвідчені гравці, які підтримують молодь та дають необхідні поради. Це класний досвід для всіх нас", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в київської Оболоні.