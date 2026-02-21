Інше

Аргентинський форвард встиг відновитись після травми.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі зможе допомогти своїй команді на старті нового сезону МЛС. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 38-річний аргентинець встиг відновитись після м'язової травми, через яку пропустив частину передсезонної підготовки.

З цієї ж причини керівництво Інтера відмінило спаринг проти Індепендьєнте в Пуерто-Ріко.

Нагадаємо, Інтер є чинним чемпіоном МЛС. Новий сезон для клубу з Маямі стартує матчем проти Лос-Анджелеса — гра пройде сьогодні вночі, 22 лютого, о 4:30 за Києвом.