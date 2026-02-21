Іспанія

У футболіста "вершкових" м'язова травма.

Центральний захисник мадридського Реала Дін Гюйсен пропустить найближчий матч "вершкових" через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після медичного обстеження у 20-річного іспанця виявили пошкодження правого литкового м'яза.

Терміни відновлення не називаються, але за даними іспанських ЗМІ, Дін пропустить найближчий матч Ла Ліги проти Осасуни, але має шанс встигнути відновитися до матчу-відповіді Ліги чемпіонів Бенфіки, який пройде 25 лютого.

Цього сезону Гюйсен провів 27 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, матч Осасуна — Реал відбудеться сьогодні, 21 лютого, о 19:30 за Києвом.