Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють кам’янець-подільський Епіцентр та черкаський ЛНЗ.
Єгор Твердохліб, фото ФК ЛНЗ
21 лютого 2026, 12:12
Кам’янець-подільський Епіцентр та черкаський ЛНЗ зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.
Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук, Кош, Олівейра — Себеріо, Запорожець — Рохас, Миронюк, Сіфуентес — Сидун.
Запасні: Федотов, Вавшко, Є. Демченко, С. Кристін, Ліповуз, Ковалець, Маткевич, Супряга, Беженар.
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Дідик — Рябов, Пастух — Яшарі, Кузик — Твердохліб, Ассінор.
Запасні: Самойленко, Ледвій, Дайко, Путря, Якубу, Лепський, Танковський, Нонікашвілі, Кравчук, Микитишин, Драмбаєв, Беннетт.
Гра Епіцентр — ЛНЗ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.