Кам’янець-подільський Епіцентр та черкаський ЛНЗ зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук, Кош, Олівейра — Себеріо, Запорожець — Рохас, Миронюк, Сіфуентес — Сидун.

Запасні: Федотов, Вавшко, Є. Демченко, С. Кристін, Ліповуз, Ковалець, Маткевич, Супряга, Беженар.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Дідик — Рябов, Пастух — Яшарі, Кузик — Твердохліб, Ассінор.

Запасні: Самойленко, Ледвій, Дайко, Путря, Якубу, Лепський, Танковський, Нонікашвілі, Кравчук, Микитишин, Драмбаєв, Беннетт.

Гра Епіцентр — ЛНЗ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.