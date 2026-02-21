Україна

Матч 15 туру УПЛ був недограний через проблеми з електроенергією на стадіоні.

Наглядова рада Вереса проголосувала за ініціативу дограти матч 15 туру української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925 у Рівному. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Минуло вже більше двох місяців, але дотепер немає жодного рішення КДК УАФ щодо цієї гри. Регламент і футбольний закон – не спрацювали. Про це потрібно говорити публічно. Коли потрібно – рішення приймаються дуже швидко. Коли не треба – затягуються. Свого часу КДК дуже оперативно ухвалив рішення оштрафувати Верес за поведінку вболівальників у матчі із Зорею, не маючи жодних фактичних доказів. По грі з Металістом 1925 існує маса документів. Але рішення немає. Це основний мотив. Матч у Рівному – може стати матчем примирення", — сказав президент Вереса Іван Надєїн.

Після цього Металіст 1925 на своєму офіційному сайті підтвердив, що приймає ініціативу Вереса, щоб дограти матч на стадіоні Авангард у Рівному.

Нагадаємо, матч стартував 7 грудня, після чого був перерваний у першому таймі через проблеми з електроенергією на стадіоні. Команди намагалися відновити матч, але світло продовжувало пропадати і арбітр зустрічі Віталій Романов вирішив закінчити поєдинок. Команди встигли провести на полі близько 20 хвилин.

Після 15 ігор Металіст 1925 набрав 24 очки і посідає сьоме місце в УПЛ, а у Вереса 21 бал та дев'ята позиція після 16 зустрічей.