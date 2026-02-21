На посаді наставника збірної легенда французького футболу змінить Дідьє Дешама.
Зінедін Зідан, Getty Images
21 лютого 2026, 11:46
Колишній головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан очолить збірну Франції після чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, між керівництвом Федерації футболу Франції та 53-річним французом є усна домовленість про контракт, щоб він став наступним наставником збірної, замінивши Дідьє Дешама.
Також наголошується, що зараз Федерація повністю зосереджена на майбутньому ЧС-2026 і надає повну підтримку Дешаму та його тренерському штабу.
При цьому Романо додає, що домовленість поки що усна і сценарій може змінитися після завершення ЧС-2026.
Нагадаємо, Зідан залишається без роботи після того, як залишив Реал влітку 2021 року.