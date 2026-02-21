Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На посаді наставника збірної легенда французького футболу змінить Дідьє Дешама.

Колишній головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан очолить збірну Франції після чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між керівництвом Федерації футболу Франції та 53-річним французом є усна домовленість про контракт, щоб він став наступним наставником збірної, замінивши Дідьє Дешама.

Також наголошується, що зараз Федерація повністю зосереджена на майбутньому ЧС-2026 і надає повну підтримку Дешаму та його тренерському штабу.

При цьому Романо додає, що домовленість поки що усна і сценарій може змінитися після завершення ЧС-2026.

Нагадаємо, Зідан залишається без роботи після того, як залишив Реал влітку 2021 року.