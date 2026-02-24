Франція

Французький вінгер не встиг відновитися після травми литкового м’яза та пропустить гру Ліги чемпіонів.

Вінгер Парі Сен-Жермен Усман Дембеле пропустить матч-відповідь проти Монако у раунді плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Француз продовжує відновлення після травми литкового м’яза, яку отримав у першій грі протистояння. Через це ушкодження він також не взяв участі в поєдинку чемпіонату проти Меца (3:0). У вівторок Дембеле повернувся до індивідуальних тренувань, однак до найближчого матчу готовим не буде.

Крім того, зустріч із Монако пропустить і півзахисник Фабіан Руїс, який працює за окремою програмою через проблеми з коліном.

У поточному сезоні Дембеле провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, у першій зустрічі плей-оф ПСЖ здобув виїзну перемогу над Монако з рахунком 3:2. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Парижі.