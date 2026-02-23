Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Полісся (0:2).

"Після другого голу ми дещо розгубилися. Хотілося переломити гру, забити хоча б один м’яч, який дав би шанс врятуватися. Загалом провели непоганий матч. Нема кого звинувачувати. Долю зустрічі вирішила індивідуальна майстерність одного футболіста. Гуцуляк вирішує у збірній України, вирішив і в чемпіонаті.

Сподабалося, як виглядав Денисенко, враховуючи його дебютну гру у стартовому складі. Він не злякався. Ми програли — це поразка, яка розчаровує, але у нас на полі було п'ять вихованців академії клубу. В Полісся напевно такого не було. У них є гаманець і вони купляють. А у нас були наші вихованці.

Моменти у нас були — Денисенко бив з вбивчої позиції, Юра Климчук мав момент вбивчий за рахунку 0-0, гра була рівна. Мені здається, ми навіть домінували в плані гостроти та наближення до карного майданчику. Але, на жаль, ми пропустили з комбінації, яка у Полісся награна, коли йде передача на крайнього вінгера. Ми з цим не впоралися, хоча ми знали, що вони це роблять.

Зараз важко оцінити стан команди — поля всі повільні, трава всюди не дуже швидка — це такий зимовий футбол. Але я задоволений нашою командою — і президент клубу зайшов у роздягальню, похвалив нас. Ми задоволені, як матч відбувався — ми тільки не задоволені рахунком матчу", — наводить слова Костишина прес-служба клубу.

