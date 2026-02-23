В Олександрії відреагували на відміну матчу УПЛ через стан газону.
Виконавчий директор Олександрії Дмитро Китаєв прокоментував відміну матчу 17 туру УПЛ проти Оболоні через незадовільний стан газону.
"Хочу вибачитися перед фанатами, які так довго чекали на цей матч. У нас за останній тиждень випали аномальні опади. Річка виходила з берегів, топила. Були морози — сьогодні мінус 15, вчора мінус 20. Відповідно волога після того, як з поля прибрали сніг, прихопила верхній шар газону.
Ми поле готували, воно, в принципі, нормальне. Проходили з делегатом та головним арбітром. У деяких місцях воно вже розмерзлося, протикається. У деяких місцях ще є підмерзлість, яка не може проткнутися глибше, ніж на п'ять сантиметрів.
Ми розмовляли з нашою командою – наші футболісти виходили та абсолютно були готові грати. Чув, що минулого чи позаминулого року грали і на найгірших полях. Але ж ви розумієте – тут дві сторони приймають рішення. Наша команда виявила бажання провести цей матч, інша команда відмовилася категорично. Думаю, тепер це вирішуватиметься у Палаті з вирішення спорів", — наводить слова Китаєва УПЛ ТБ.
Після 17 турів Олександрія набрала 12 очок і посідає 15 та передостаннє місце в УПЛ. В активі Оболоні 18 очок та 12 позиція.