Матч, який команда Віктора Скрипника впевнено закривала ще наприкінці першого тайму, раптово виявився неоднозначним.
Кудрівка — Зоря, фото УПЛ
23 лютого 2026, 17:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кудрівка — Зоря 2:2
Голи: Джордан, 80 (авт.), 90+2 (авт.) — Пердута, 30, Кушніренко, 38
Кудрівка: Яшков — Гусєв, Векляк (Фарина, 46), Сердюк, Мельничук (Мачелюк, 46) — Нагнойний (Бєляєв, 77), Фрімпонг (Сторчоус, 46), Думанюк — Козак, Лєгостаєв, Морозко (Глущенко, 62).
Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо (Малиш, 88) — Андушич (Верлей, 65), Кушніренко, Попара — Слесар (Саленко, 65), Будківський, Вантух.
Попередження: Думанюк