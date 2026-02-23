Україна

Керманич Карпат прокоментував поразку від Шахтаря.

Львівські Карпати напередодні обіграв в гостьовому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги поступились донецькому Шахтарю.

Шахтар — Карпати 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "левів" Франсіско Фернандес прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що гра буде важкою проти гранда, але це не применшує того, що ми розлючені на результат. І насамперед на те, як нам забивали ці голи.

Я думаю, що у першому таймі нам забракло вияву характеру. Ми оборонялись добре, але для того, щоб обіграти такого суперника, потрібно давати більше продуктивності в атаці. Ми перехопили багато м'ячів і могли створити більше загрози. У першому таймі можу пригадати лише один момент.

У другій половині матчу ми краще проявили себе, намагалися оборонятись на половині суперника. І саме в цей момент ми дозволили їм забити гол. Це футбол, таке трапляється. Суперник був якісним, але ми не можемо дарувати їм такі моменти. Ми подарували їм перші два гольові моменти. Не можна опускати руки, коли нам забивають голи. Це буде урок, який допоможе нам перемкнутись.

Не думаю, що відбулось просідання через утому. Ми перебували у хороших кондиціях. Мабуть, справа у ментальних проблемах. До першого м'яча ми оборонялись добре, компактно. Проте після цього ми занадто розкрились. Якщо ми не пресингуємо компактно, то такий якісний суперник однозначно цим скористається.

Найкращими сьогодні були наші фанати. Нам боляче програти саме через це. Ми не показали себе належним чином. Маємо бути більш якісними. Для цього в нас є матч наступного тижня — повинні подарувати вболівальникам радість.

У нас попереду багато роботи. Ми знали це до початку матчу. І ми не задоволені тим, як сьогодні все склалось. Гравці пожертвували собою. Насамперед в обороні. Проте цього недостатньо. Хочемо побудувати переможну ментальність.

Львів мені подобається. Зараз нам боляче через гру. Я відчуваю відповідальність за те, що я перебуваю у такому клубі та у такому місті. Зроблю все можливе, щоб команда покращила свою гру.

Я перебуваю далеко від дому, від своїх доньок. Я приїхав сюди не для того, щоб гаяти час. Хочу, щоб команда розвивалась, багато працювала. Я — наче ще один українець. Сподіваюсь, що все незабаром налагодиться. Єдине, що я можу зробити — це подарувати радість нашим уболівальникам.

Для мене це виклик. Але я не репрезентую іспанських тренерів, а себе самого. Попередні тренери, я впевнений, намагались зробити свою роботу якнайкраще, але ми абсолютно інші.

Поки я не підписав контракт із клубом, я не знав, проти кого ми стартуємо. Шахтар — не найкращий суперник, проти якого можна починати. Попереду опоненти приблизно нашого рівня. Але я не хочу шукати виправдання. Сьогодні ми мали проявити себе краще.

Клуб поставив переді мною дві цілі: покращити турнірне становище і намагатись розвивати команду, оскільки у нас є чимало молоді. Сезон завершиться добре, якщо ми впораємось із цими двома цілями.

Я б поставив задовільну оцінку команді впродовж перших 60-ти хвилин, за винятком першого гола. У атаці ми маємо якісних футболістів, які мали показати більше. Вірити — недостатньо. Треба демонструвати це на полі", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі львівські Карпати на власному полі зіграють проти ковалівського Колоса.