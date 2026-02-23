Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 лютого 2026 року.

Житомирське Полісся у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги в гостях здобуло перемогу над Колосом (2:0).

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 25 хвилині голом відзначився Олексій Гуцуляк. Потім на 68 хвилині перевагу "вовків" подвоїв Ігор Краснопір.

Також додамо, що Полісся закінчило матч у меншості після вилучення Сергія Чоботенка, який отримав другу жовту картку на 89 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Полісся у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — Полісся 0:2

Голи: Гуцуляк, 25, Краснопір, 68.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, О. Демченко, Денисенко (Тахірі, 74) — Кане (Алефіренко, 63), Климчук (Безручук 82), Салабай (Гусол, 82).

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський (Майсурадзе, 88) — Емерллаху (Брагару, 65), Бабенко (Краснічі, 81), Андрієвський — Гуцуляк, Гайдучик (Краснопір, 65), Назаренко (Шепелєв, 88).

Попередження: Салабай — Чоботенко, Волинець.

На 89-й хвилині був вилучений Сергій Чоботенко (Полісся) (друге попередження).