Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 лютого 2026 року.

Луганська Зоря у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги в гостях поділила очки з Кудрівкою (2:2).

Команда Віктора Скрипника відкрила рахунок на 30 хвилині зусиллями Ігора Пердути, після чого за вісім хвилин Богдан Кушніренко подвоїв перевагу гостей.

Однак у другому таймі ситуація перекинулася з ніг на голову: спочатку на 80 хвилині м'яч рикошетом від Джордана заскочив у свої ворота, після чого на 92 хвилині другий рикошет від того ж таки футболіста подарував господарям поля нічийний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Зоря у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Зоря 2:2

Голи: Джордан, 80 (авт.), 90+2 (авт.) — Пердута, 30, Кушніренко, 38.

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Векляк (Фарина, 46), Сердюк, Мельничук (Мачелюк, 46) — Нагнойний (Бєляєв, 77), Фрімпонг (Сторчоус, 46), Думанюк — Козак, Лєгостаєв, Морозко (Глущенко, 62).

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо (Малиш, 88) — Андушич (Верлей, 65), Кушніренко, Попара — Слесар (Саленко, 65), Будківський, Вантух.

Попередження: Думанюк.