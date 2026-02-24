Іспанія

Колишній гравець Барселона назвав ключову умову для майбутнього тріумфу вінгера.

Колишній півзахисник Барселони Андрес Іньєста поділився думкою щодо перспектив Ламіна Ямаля у боротьбі за Золотий м’яч.

У коментарі Barça Universal іспанець наголосив, що головною умовою для здобуття престижної нагороди є подальший розвиток гравця:

"Золотий м’яч для Ламіна Ямаля? Це питання його подальшого вдосконалення. У нього є талант для цього, і у нього є працьовитість для цього. Це великий виклик, але він має все необхідне, щоб цього досягти. Сподіваюся, він продовжить свій шлях, адже він позитивний, особливо для вболівальників Барси та іспанських фанатів", – сказав Іньєста.

У нинішньому сезоні Ямаль провів 33 матчі на клубному рівні, в яких забив 15 голів і віддав 14 результативних передач.

Свій наступний поєдинок Барселона проведе 28 лютого проти Вільярреала. Початок зустрічі – о 17:15 за київським часом.