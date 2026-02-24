Франція

Скандальний інцидент стався у лютому 2023 року.

Адвокати захисника ПСЖ та збірної Марокко Ашрафа Хакімі повідомили, що футболіст незабаром постане перед судом у справі про зґвалтування. Про це повідомляє AP News.

Адвокат 27-річного марокканця заявив, що оскаржить рішення судді, ухвалене на підставі рекомендацій прокуратури Нантера, яка у серпні минулого року закликала до судового розгляду щодо футболіста. Також він додав, що дату судового розгляду ще остаточно не призначено.

Сторона, яка представляє інтереси позивача, повідомила, що її клієнтка з полегшенням сприйняла рішення про передачу справи до суду, додавши, що воно повністю відповідає доказам, що є у справі.

Хакімі у свою чергу заперечує будь-які правопорушення і заявив, що спокійно чекає на суд, який дозволить правді вийти назовні.

"Сьогодні звинувачення у зґвалтуванні є достатньою підставою для судового розгляду, навіть незважаючи на те, що я заперечую його, і все вказує на його хибність. Це так само несправедливо по відношенню до невинних, як і до справжніх жертв", — написав Хакімі у своєму твіттері напередодні матчу плей-оф Ліги чемпіонів проти Монако.

Нагадаємо, у березні 2023 року Ашрафу були пред'явлені попередні звинувачення у зґвалтуванні від 24-річної жінки. Вона заявила, що Хакімі зґвалтував її у своєму будинку у передмісті Парижа.

Матч ПСЖ – Монако відбудеться завтра, 25 лютого, о 22:00 за Києвом.