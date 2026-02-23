Чвертьфінал Кубка України відбудеться у Києві, старт — о 18:00.
Фото - Динамо
23 лютого 2026, 16:44
Матч 1/4 фіналу Кубка України за участі Динамо проти Інгульця призначено на 3 березня. Поєдинок пройде на домашньому стадіоні київського клубу, а початок гри заплановано на 18:00.
На стадії чвертьфіналу підопічні Ігоря Костюка зустрінуться з представником Першої ліги.
Динамо вже подолало два попередні раунди турніру: у 1/16 фіналу кияни на виїзді обіграли Олександрію (2:1), а в 1/8 фіналу вдома здолали Шахтар (2:1).
Раніше повідомлялося, що Україна втратила право на п'ять команд у єврокубках.