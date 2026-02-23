Україна

Чвертьфінал Кубка України відбудеться у Києві, старт — о 18:00.

Матч 1/4 фіналу Кубка України за участі Динамо проти Інгульця призначено на 3 березня. Поєдинок пройде на домашньому стадіоні київського клубу, а початок гри заплановано на 18:00.

На стадії чвертьфіналу підопічні Ігоря Костюка зустрінуться з представником Першої ліги.

Динамо вже подолало два попередні раунди турніру: у 1/16 фіналу кияни на виїзді обіграли Олександрію (2:1), а в 1/8 фіналу вдома здолали Шахтар (2:1).

Раніше повідомлялося, що Україна втратила право на п'ять команд у єврокубках.