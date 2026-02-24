Італія

Чинна угода футболіста з "вовками" закінчується влітку 2026 року.

Півзахисник Роми Пауло Дібала може продовжити свою кар'єру на батьківщині або залишитися у складі "вовків" на наступний сезон. Про це повідомляють інсайдери Фабріціо Романо та Маттео Моретто.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" хоче продовжити контракт із 32-річним аргентинцем, але при цьому зменшити його зарплату.

З іншого боку хавбек веде активні переговори з Бока Хуніорс, щоб підписати його найближчим літом у якості вільного агента.

Зазначається, що Дібала ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього та продовжує оцінювати варіанти.

У нинішньому сезоні Дібала провів 22 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Челік може залишити Рому вільним агентом.