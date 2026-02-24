Клуб у День річниці повномасштабного вторгнення наголосив на підтримці українців.
Сігнал Ідуна Парк, getty images
24 лютого 2026, 15:59
Боруссія Дортмунд виступила із заявою у річницю початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
"Чотири роки тому, саме сьогодні, росія розпочала військове вторгнення проти України. Наші думки, як і раніше, з цивільним населенням України, яке переживає страждання та руйнування вже понад 1460 днів", – йдеться у зверненні клубу.
Нагадаємо, у квітні 2022 року Боруссія Дортмунд провела благодійний матч проти Динамо Київ. Поєдинок у Дортмунді дозволив зібрати щонайменше 400 тисяч євро, які були спрямовані на гуманітарні потреби для України.
24 лютого 2022 року росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст і розпочала повномасштабне військове вторгнення. Війна триває вже 1462-й день.