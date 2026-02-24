Інше

Клуб у День річниці повномасштабного вторгнення наголосив на підтримці українців.

Боруссія Дортмунд виступила із заявою у річницю початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Чотири роки тому, саме сьогодні, росія розпочала військове вторгнення проти України. Наші думки, як і раніше, з цивільним населенням України, яке переживає страждання та руйнування вже понад 1460 днів", – йдеться у зверненні клубу.

Heute vor vier Jahren begann Russlands Invasionskrieg gegen die Ukraine.



Unsere Gedanken sind weiterhin bei der ukrainischen Zivilbevölkerung, die seit über 1460 Tagen Leid und Zerstörung ausgesetzt ist. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eDigWqzKJ7 — Borussia Dortmund (@BVB) February 24, 2026

Нагадаємо, у квітні 2022 року Боруссія Дортмунд провела благодійний матч проти Динамо Київ. Поєдинок у Дортмунді дозволив зібрати щонайменше 400 тисяч євро, які були спрямовані на гуманітарні потреби для України.

24 лютого 2022 року росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст і розпочала повномасштабне військове вторгнення. Війна триває вже 1462-й день.