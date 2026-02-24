Італія

Один із лідерів "неаполітанців" на фінішній прямій відновлення від травми.

Півзахисник Наполі Кевін Де Брюйне незабаром має повернутися на поле після травми. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 34-річний бельгієць перебуває на фінішній прямій свого процесу відновлення від м'язової травми стегна і вже наступного тижня має повернутися до загальної групи команди Антоніо Конте.

Нагадаємо, Кевін отримав травму у матчі восьмого туру Серії А проти Інтера (3:1), який пройшов чотири місяці тому.

У нинішньому сезоні Де Брюйне провів 11 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Після 26 турів Наполі набрав 50 очок і посідає четверте місце у Серії А, відстаючи від Інтера на 14 балів. У наступних матчах Наполі зіграє проти Верони та Торіно – 28 лютого та 8 березня відповідно.