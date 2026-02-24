Один із лідерів "неаполітанців" на фінішній прямій відновлення від травми.
Кевін Де Брюйне, getty images
24 лютого 2026, 17:43
Півзахисник Наполі Кевін Де Брюйне незабаром має повернутися на поле після травми. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, 34-річний бельгієць перебуває на фінішній прямій свого процесу відновлення від м'язової травми стегна і вже наступного тижня має повернутися до загальної групи команди Антоніо Конте.
Нагадаємо, Кевін отримав травму у матчі восьмого туру Серії А проти Інтера (3:1), який пройшов чотири місяці тому.
У нинішньому сезоні Де Брюйне провів 11 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.
Після 26 турів Наполі набрав 50 очок і посідає четверте місце у Серії А, відстаючи від Інтера на 14 балів. У наступних матчах Наполі зіграє проти Верони та Торіно – 28 лютого та 8 березня відповідно.