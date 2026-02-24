Іспанія

Туринський гранд націлився на зірку Ліверпуля Аліссона та голкіпера Тоттенгема Вікаріо

Ювентус планує масштабні зміни на воротарській позиції наступного літа. Керівництво б'янконері втратило довіру до свого поточного першого номера Мікеле Ді Грегоріо, який перейшов з Монци з великими очікуваннями, але його невпевнена гра змусила босів клубу шукати голкіпера світового класу.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, головними цілями туринців стали Аліссон Бекер з Ліверпуля та Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема. Ситуація в Турині досягла критичної точки після кількох результативних помилок Ді Грегоріо, які коштували команді важливих очок у Серії А та Лізі чемпіонів.

Фанати вже почали освистувати воротаря, як це сталося під час нещодавньої поразки від Комо (0:2). Хоча головний тренер Лучано Спаллетті намагається публічно захищати свого гравця, клуб вже розпочав пошуки надійнішої альтернативи.

Окрім того, очікується, що клуб залишать Маттіа Перін, який хоче отримувати більше ігрового часу, та Карло Пінсольйо, який роздумує над завершенням кар'єри. Головною трансферною метою для відновлення оборонної стабільності вважається 33-річний бразилець Аліссон Бекер.

Його контракт з Ліверпулем діє до 2027 року, але англійський клуб вже підписав йому довгострокову заміну в особі Георгія Мамардашвілі. Аліссон чудово знайомий з італійським футболом за часів виступів за Рому, де він вже працював під керівництвом нинішнього тренера Юве Лучано Спаллетті.

Очікується, що кваліфікація до Ліги чемпіонів принесе Ювентусу близько 60 мільйонів євро, що дозволить профінансувати цей амбітний перехід. Водночас туринці ведуть активні перемовини щодо 29-річного голкіпера Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо.

Клуб уже контактував з оточенням гравця, намагаючись випередити міланський Інтер, який також шукає заміну Яну Зоммеру. Повідомляється, що Вікаріо відкритий до повернення в Серію А, особливо враховуючи труднощі Тоттенгема в боротьбі за трофеї. Лондонський клуб оцінює італійця у 25-30 мільйонів євро, а його зарплата (близько 4,5 млн євро на рік) цілком вписується в бюджет Старої синьйори.

Якщо ж трансфери з АПЛ зірвуться, Ювентус розглядає як альтернативу Марко Карнесеккі з Аталанти, хоча його ціна у 40-50 мільйонів євро робить цей варіант менш фінансово привабливим. Очевидно одне: наступного сезону туринці мають намір вирішити воротарську проблему.