Ліга чемпіонів

Тренер мадридського Реала вимагає від футбольного керівництва переходу від символічних гасел до реальних покарань.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа звернувся до УЄФА з вимогою вжити жорстких заходів після расистського скандалу за участю Вінісіуса Жуніора. Бразильський вінгер, став мішенню для расистських образ з боку півзахисника Бенфіки Джанлуки Престіанні під час першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів. Через цей інцидент гру навіть довелося зупинити на 10 хвилин.

Напередодні матчу-відповіді на стадіоні Сантьяго Бернабеу Арбелоа наголосив, що час для порожніх жестів минув. Тренер вершкових зауважив, що нинішня ситуація є справжнім випробуванням для УЄФА:

"У нас є чудова можливість зробити поворотний момент у боротьбі з расизмом. УЄФА має шанс зробити більше, ніж просто залишити це на рівні гасел або красивих банерів перед матчами. І я сподіваюся, що вони скористаються цією можливістю. Вирішувати такі питання — це прямий обов'язок УЄФА", — заявив Арбелоа.

Попри скандал у Лісабоні, де Вінісіус забив неймовірний переможний гол до того, як зазнав образ, Арбелоа впевнений, що 25-річний лідер команди не втратив концентрації. Бразилець і раніше неодноразово стикався з дискримінацією в Іспанії, але завжди демонстрував стійкість.

"Він почувається дуже добре і надзвичайно мотивований на такі матчі. Він — гравець, який робить різницю, і це те, чого бажає будь-який тренер. Вінісіус має великий вплив у роздягальні, він справжній лідер", — додав наставник.

Тим часом Джанлука Престіанні вже отримав тимчасову дискваліфікацію. Якщо буде доведено, що він використовував расистські висловлювання (гравець прикривав рот футболкою, щоб уникнути читання по губах), йому загрожує бан щонайменше на 10 матчів.

Напруга між двома клубами посилилася після коментарів головного тренера Бенфіки Жозе Моурінью, який, здавалося, розкритикував святкування гола Вінісіусом у першому матчі. Проте воротар Реала Тібо Куртуа різко відреагував на будь-які спроби пов'язати поведінку на полі з расизмом:

"Я не думаю, що ми можемо виправдовувати ймовірний расизм святкуванням голу".

Цю думку рішуче підтримав і Альваро Арбелоа: "Віні забив фантастичний гол, і нічого з того, що він зробив на полі, не виправдовує актів расизму. Не існує нічого, що могло б служити виправданням для цього".

Вже цієї середи Реал зосередиться виключно на футболі. На Сантьяго Бернабеу мадридці захищатимуть свою мінімальну перевагу (1:0) після першого поєдинку, прагнучи забезпечити собі путівку до наступного етапу плей-оф Ліги чемпіонів.