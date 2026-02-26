Ключовий епізод матчу.
УЄФА, Getty Images
26 лютого 2026, 18:52
УЄФА прокоментувала червону картку захисника туринського Ювентуса Ллойда Келлі у матчі зі стамбульським Галатасараєм.
«Гравець Ювентуса під номером 6 (Ллойд Келлі — прим.), використовуючи шпильки бутс, здійснив сильний та недобросовісний контакт із лівим гомілковостопом суперника, що явно загрожувало безпеці опонента. Дії головного арбітра матчу є повністю виправданими», – йдеться в заяві УЄФА.
На 49-й хвилині Келлі втратив рівновагу у боротьбі за верховий м'яч і при приземленні наступив шипами на ногу гравцю Галатасарая Бариша їлмаза. Спочатку арбітр показав англійцю другу жовту картку, але після перегляду ВАР покарав захисника прямою червоною карткою.