Ліга чемпіонів

Ключовий епізод матчу.

УЄФА прокоментувала червону картку захисника туринського Ювентуса Ллойда Келлі у матчі зі стамбульським Галатасараєм.

«Гравець Ювентуса під номером 6 (Ллойд Келлі — прим.), використовуючи шпильки бутс, здійснив сильний та недобросовісний контакт із лівим гомілковостопом суперника, що явно загрожувало безпеці опонента. Дії головного арбітра матчу є повністю виправданими», – йдеться в заяві УЄФА.

На 49-й хвилині Келлі втратив рівновагу у боротьбі за верховий м'яч і при приземленні наступив шипами на ногу гравцю Галатасарая Бариша їлмаза. Спочатку арбітр показав англійцю другу жовту картку, але після перегляду ВАР покарав захисника прямою червоною карткою.