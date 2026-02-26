Ліга чемпіонів

Атлетіко Мадрид та Буде/Глімт представлені двома гравцями.

УЄФА визначив найкращих футболістів після раунду 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів, сформувавши символічну збірну тижня.

Найбільше представництво отримали Атлетіко Мадрид і Буде/Глімт – по два гравці від кожного клубу.

До складу символічної команди увійшли:

Воротар: Ян Облак (Атлетіко Мадрид)

Захисники: Вестон Маккенні (Ювентус), Едмонд Тапсоба (Баєр), Одін Бйортуфт (Буде/Глімт), Давіде Дзаппакоста (Аталанта).

Півзахисники: Єнс Гауге (Буде\Глімт), Сандро Тоналі (Ньюкасл), Орельєн Чуамені (Реал Мадрид), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ).

Нападники: Александер Серлот (Атлетіко Мадрид), Віктор Осімген (Галатасарай).

Раніше повідомлялося, що Серлот — гравець тижня в Лізі чемпіонів.