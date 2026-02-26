Атлетіко Мадрид та Буде/Глімт представлені двома гравцями.
Єнс Петтер Гауге, Getty Images
26 лютого 2026, 18:45
УЄФА визначив найкращих футболістів після раунду 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів, сформувавши символічну збірну тижня.
Найбільше представництво отримали Атлетіко Мадрид і Буде/Глімт – по два гравці від кожного клубу.
До складу символічної команди увійшли:
Воротар: Ян Облак (Атлетіко Мадрид)
Захисники: Вестон Маккенні (Ювентус), Едмонд Тапсоба (Баєр), Одін Бйортуфт (Буде/Глімт), Давіде Дзаппакоста (Аталанта).
Півзахисники: Єнс Гауге (Буде\Глімт), Сандро Тоналі (Ньюкасл), Орельєн Чуамені (Реал Мадрид), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ).
Нападники: Александер Серлот (Атлетіко Мадрид), Віктор Осімген (Галатасарай).
Раніше повідомлялося, що Серлот — гравець тижня в Лізі чемпіонів.