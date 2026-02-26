Іспанія

Каталонці хочуть убезпечити 22-річного хавбека від інтересу клубів АПЛ, зокрема Тоттенгем.

Барселона близька до продовження контракту з півзахисником Марком Касадо. Каталонський клуб готує нову угоду з 22-річним хавбеком терміном до 2030 року.

"Синьо-гранатові" прагнуть убезпечити свого вихованця від інтересу клубів англійської Прем’єр-ліги. Марк уже отримував кілька пропозицій щодо можливого трансферу, а влітку 2025 року предметний інтерес до нього проявляв Тоттенгем.

У поточному сезоні Касадо провів 25 матчів за першу команду в усіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.

Після чергового туру Барселона очолює турнірну таблицю іспанської Прімери. Свій наступний поєдинок каталонці проведуть 28 лютого, коли на домашньому стадіоні прийматимуть Вільярреал.