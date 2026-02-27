Ліга конференцій

Після перемоги у Лізі конференцій австрійський фахівець розвіяв чутки про своє можливе звільнення.

Головний тренер лондонського Крістал Пелас Олівер Гласнер офіційно підтвердив, що керівництво клубу гарантувало йому збереження посади на Селхерст Парк до завершення терміну дії його контракту в кінці поточного сезону.

Останніми тижнями майбутнє австрійського спеціаліста опинилося під пильною увагою преси. Серія невдалих результатів у Прем'єр-лізі призвела до падіння орлів у турнірній таблиці, що породило чутки про можливу відставку. Проте ситуацію розрядила єврокубкова перемога: лондонці обіграли боснійський Зріньскі з рахунком 3:1 та впевнено крокували до 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Спілкуючись із журналістами TNT Sports після матчу, Гласнер випромінював спокій щодо свого становища:

"У мене була стовідсоткова впевненість, що я залишуся. Для мене на першому місці завжди стоять гравці, їхня віра в мене, а також підтримка персоналу — це найважливіше. Інакше можна просто пакувати валізу та їхати додому", — заявив наставник.

Тренер підкреслив, що всередині колективу панує чудова згуртованість, яку розділяють як футболісти, так і голова правління зі спортивним директором. Водночас Гласнер зізнався, що його дещо дивує негативний інформаційний фон навколо команди, враховуючи історичні досягнення клубу останнім часом.

"Минулий рік був найкращим, а поточний — це, мабуть, другий найкращий сезон Пелас у Прем'єр-лізі за всю історію. Ми вперше граємо в єврокубках, але навколо стільки галасу, що іноді ми справді цього не розуміємо", — зазначив тренер.

Попри впевненість у своїх силах, Гласнер виявив самокритичність щодо своєї поведінки в медіапросторі, яка могла спровокувати частину цього галасу:

"Можливо, я давав деякі інтерв'ю, які насправді не були корисними, мушу це визнати. Але я завжди кажу те, що відчуваю: іноді це позитивно, іноді — не дуже. Це Олівер Гласнер. Зрештою, ми маємо дуже хорошу позицію в лізі, і тепер саме від нас і наших уболівальників залежить, щоб зробити цей сезон справді хорошим", — резюмував Олівер.

Нагадаємо, сьогодні о 15:00 за київським часом, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.