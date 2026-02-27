Після перемоги у Лізі конференцій австрійський фахівець розвіяв чутки про своє можливе звільнення.
27 лютого 2026, 09:48
Головний тренер лондонського Крістал Пелас Олівер Гласнер офіційно підтвердив, що керівництво клубу гарантувало йому збереження посади на Селхерст Парк до завершення терміну дії його контракту в кінці поточного сезону.
Останніми тижнями майбутнє австрійського спеціаліста опинилося під пильною увагою преси. Серія невдалих результатів у Прем'єр-лізі призвела до падіння орлів у турнірній таблиці, що породило чутки про можливу відставку. Проте ситуацію розрядила єврокубкова перемога: лондонці обіграли боснійський Зріньскі з рахунком 3:1 та впевнено крокували до 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА.
Спілкуючись із журналістами TNT Sports після матчу, Гласнер випромінював спокій щодо свого становища:
"У мене була стовідсоткова впевненість, що я залишуся. Для мене на першому місці завжди стоять гравці, їхня віра в мене, а також підтримка персоналу — це найважливіше. Інакше можна просто пакувати валізу та їхати додому", — заявив наставник.
Тренер підкреслив, що всередині колективу панує чудова згуртованість, яку розділяють як футболісти, так і голова правління зі спортивним директором. Водночас Гласнер зізнався, що його дещо дивує негативний інформаційний фон навколо команди, враховуючи історичні досягнення клубу останнім часом.
"Минулий рік був найкращим, а поточний — це, мабуть, другий найкращий сезон Пелас у Прем'єр-лізі за всю історію. Ми вперше граємо в єврокубках, але навколо стільки галасу, що іноді ми справді цього не розуміємо", — зазначив тренер.
Попри впевненість у своїх силах, Гласнер виявив самокритичність щодо своєї поведінки в медіапросторі, яка могла спровокувати частину цього галасу:
"Можливо, я давав деякі інтерв'ю, які насправді не були корисними, мушу це визнати. Але я завжди кажу те, що відчуваю: іноді це позитивно, іноді — не дуже. Це Олівер Гласнер. Зрештою, ми маємо дуже хорошу позицію в лізі, і тепер саме від нас і наших уболівальників залежить, щоб зробити цей сезон справді хорошим", — резюмував Олівер.
Нагадаємо, сьогодні о 15:00 за київським часом, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.