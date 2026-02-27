Ліга конференцій

27 лютого 2026 року о 15:00 за київським часом відбулось жеребкування: 1/8 фіналу, чвертьфіналів та півфіналів Ліги конференцій сезону-2025/2026.

Участь у процедурі взяли 16 команд — вісім найкращих клубів лігової стадії та вісім переможців стикового раунду. Топ-8 основної стадії отримали статус сіяних в 1/8 фіналу. Команди формуються в пари відповідно до місць у таблиці лігової фази: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8.

Під час жеребкування визначались їхні позиції в турнірній сітці, після чого став зрозумілим повний шлях до фіналу. Клуб, вказаний нижче в парі, проводитиме матч-відповідь удома.

Результати жеребкування:

Лех — Шахтар

АЗ — Спарта

Крістал Пелес — АЕК Ларнака

Фіорентина — Ракув

Самсунспор — Райо Вальєкано

Целє — АЕК Афіни

Сігма — Майнц

Рієка — Страсбур

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 12 та 19 березня. Чвертьфінали відбудуться 9 і 16 квітня, півфінали — 30 квітня та 7 травня. Фінал турніру пройде 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в Лейпцигу.