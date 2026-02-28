Іспанія

Зірка Барселони самотужки розбив Вільярреал у матчі 26-го туру Ла Ліги.

Ламін Ямаль продовжує переписувати футбольну історію. У поєдинку 26-го туру чемпіонату Іспанії проти Вільярреала іспанський талант влаштував справжнє шоу. З перших хвилин Ямаль почав тероризувати захист суперника.

Ще до перерви вінгер Барселони декласував оборону Вільярреала, відзначившись двома розкішними забитими м'ячами у своєму фірмовому стилі. Цей дубль став по-справжньому історичним: він дозволив іспанцю досягти фантастичної позначки у 100 результативних дій за кар'єру.

Проте зупинятися на досягнутому після перерви Ямаль не збирався. У другому таймі вундеркінд продовжив знущатися із захисту суперника і забив свій третій м'яч у цій зустрічі. Таким чином він оформив перший хет-трик у своїй професійній кар'єрі.

Наразі статистика юного генія виглядає так: Матчі: 166, голи: 49, асисти: 52