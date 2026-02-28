Німеччина

За Уніон дебютував 18-річний українець Дмитро Богданов.

Баєр сенсаційно втратив очки з Майнцом (1:1).

Незважаючи на 20 ударів загалом та 9 пострілів у площину воріт на двох, команди награли лише на 1.4 очікуваних голів (xG). На 67-й хвилині Бекер після пасу від Небеля вивів карнавальникі» вперед. Проте під завісу гри захисник Кванса відновив паритет.

У підсумку Баєр втрачає важливі пункти у боротьбі за єврокубки, посідаючи 6-ту сходинку з 39 очками. Майнц піднявся на 13-ту позицію, але тепер відстань від зони перехідних ігор складає лише один пункт.

Баєр Леверкузен — Майнц 1:1

Голи: Кванса, 88 - Беккер, 67

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тап — Артур (Тап, 46), Фернандес (Кофане, 72), Паласіос (Гарсія, 81), Грімальдо — Гофманн (Маза, 59), Поку (Тер'є, 59) — Шик

Майнц: Батц — Кор, Пош, Потульські — Відмер (да Кошта, 81), Сон (Мелоні, 89), Сано, Небель, Мвене — Беккер (Катомпа Мвумпа, 69), Тіц

Попередження: Тапсоба — Пош, Мелоні

Вердер переміг Гайденгайм у битві аутсайдерів (2:0)

На 57-й хвилині Мілошевич відкрив рахунок у грі. А на останній хвилині доданого часу півзахисник гостей Беренс зрізав м'яч у власні ворота. За підсумками гри Вердер піднявся на 16-ту сходинку з 22 балами, тоді як Гайденгайм залишається на 18-й позиції з 14 пунктами.

Вердер - Гайденгайм 2:0

Голи: Мілошевич, 57, Беренс (аг), 90+7

Вердер: Бакхауз — Лінен, Штарк, Фрідль — Сугавара, Стаге (Біттенкурт, 89), Пуертас, Деман — Грюль (Нжинмах, 80), Шмід (Малатіні, 89) — Мілошевич (Топп, 69)

Гайденгайм: Феллер — Маїнка, Гімбер (Гонсак, 74), Шеппнер (Бек, 65) — Траоре (Стергіу, 46), Дорш, Нігюс (Шиммер, 46), Беренс — Дінкчі (Пірінгер, 65), Конте, Ібрагімович

Попередження: Деман

Боруссія М завдяки голу з пенальті у доданий час перемогла берлінський Уніон (1:0)

Дуже важливі три очки своїй команді приніс Кевін Дікс. Захисник впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Цікаво, що на заключних хвилинах компенсованого часу в Бундеслізі дебютував український нападник Дмитро Бонданов. 18-річний форвард вийшов у складі столичного клубу, але допомогти команді здобути бодай нічию не зміг. У підсумку Боруссія М після перемоги піднялася на 12-ту сходинку з 25 очками. Уніон опустився на 10-ту позицію з 28 балами.

Боруссія Менхенгладбах — Уніон Берлін 1:0

Гол: Дікс, 90+4 (пен)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер, Ельведі, Дікс — Скаллі, Райц (Штогер, 90), Енгельгардт, Кастроп — Онора (Матіно, 81), Мойя (Болін, 72) — Табакович

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, П'єр Нсокі (Богданов, 90) — Тріммель (Хаберер, 46), Хедіра, Кемляйн (Бурджу, 72), Кьон — Шафер, У Йон (Крал, 72) — Берк (Анса, 82)

Попередження: Райц, Скаллі, Енгельгардт, Штогер — Тріммель, Хаберер, Хедіра, Бурджу, Анса