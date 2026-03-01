Іспанія

18-річний талант каталонців встановив історичний рекорд Ла Ліги у матчі з Вільярреалом та зізнався, що нарешті повернув собі радість від гри після складного періоду.

Юна зірка Барселони Ламін Ямаль став головним героєм суботнього матчу проти Вільярреала (4:1), оформивши свій перший хет-трик у кар'єрі. Цей виступ не лише допоміг команді здобути впевнену перемогу, а й став поворотним моментом для самого футболіста, який зізнався, що раніше переживав непростий період.

Забивши два м'ячі в першому таймі та один після перерви, Ямаль став наймолодшим автором хет-трику в іспанській Ла Лізі у XXI столітті (у віці 18 років та 230 днів). Загалом в історії турніру лише два гравці робили це у молодшому віці, але це сталося майже 100 років тому (у 1930 та 1934 роках).

У поточному сезоні на рахунку Ламіна вже 18 голів у 34 матчах у всіх турнірах — він повторив свій гольовий доробок минулого сезону, зігравши при цьому на 21 матч менше. Після феноменального виступу іспанець розповів про те, що останнім часом не отримував задоволення від футболу через низку проблем.

"Раніше в цьому сезоні я не почувався добре. Була проблема з пахом і, загалом, я не був щасливий. Це була суміш багатьох речей, і це було помітно. Але вже близько тижня я почуваюся набагато краще. Я знову посміхаюся, коли граю, чого не було вже деякий час, і я щасливий на полі. Від 16-річного хлопця вже хочуть, щоб він забивав 100 голів, а це важко... Я теж хочу забивати більше, але це не завжди можливо", — розповів Ямаль в інтерв'ю Movistar.

Головний тренер Барселони Гансі Флік для якого ця гра була 100 на чолі каталонців, також прокоментував спад форми свого підопічного. За словами німецького фахівця, суперники почали грати проти Ямаля набагато щільніше, іноді опікаючи його вдвох чи втрьох. Через це юнак втратив впевненість у ситуаціях сам на сам, але хет-трик має повернути йому необхідний кураж.

Перемога над Вільярреалом дозволила Барселоні відірватися від Реала на чотири очки в турнірній таблиці Ла Ліги (мадридці мають гру в запасі). Проте розслаблятися каталонцям ніколи — попереду на них чекає надважкий матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії проти Атлетіко (перша гра завершилася поразкою синьо-гранатових з рахунком 0:4).

Гансі Флік переконаний, що саме натхненна гра Ямаля стане ключем до можливого камбеку:

Ламін на такому рівні — це фантастика для нас. Він потрібен нам таким у вівторок. Це те, що я хочу бачити, — заявив наставник.

На нашому сайті доступний огляд поєдинку Барселона — Вільярреал.