Участь французького нападника у вирішальному чвертьфіналі Ліги чемпіонів залишається під питанням через серйозні проблеми з коліном, які також викликають занепокоєння напередодні ЧС-2026.

Мадридський Реал із занепокоєнням оцінює стан здоров'я свого зіркового нападника Кіліана Мбаппе напередодні надважливого чвертьфінального протистояння Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Французький форвард продовжує боротися з пошкодженням коліна, що викликає інтенсивні спекуляції щодо його готовності допомогти команді.

Проблеми гравця розпочалися ще у грудні, коли після матчу проти Сельти у нього діагностували запалення зв'язок лівого коліна. З того часу Мбаппе був змушений пропустити кілька ключових поєдинків (зокрема нещодавній матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки), а в тих іграх, де він брав участь, було помітно, що форвард діє обережно і позбавлений своєї звичної вибухової швидкості.

За інформацією джерел, близьких до клубу, останнім часом француз грав лише на 60-70% своїх можливостей. Аби виправити ситуацію, для Мбаппе розробили прискорений план лікування. Очікується, що він пропустить щонайменше три найближчі матчі — це цілеспрямована пауза, яка дозволить медикам оцінити реакцію організму на терапію.

Головна мета клубу та самого гравця проста: захистити коліно і за будь-яку ціну уникнути хірургічного втручання. Ситуація ускладнюється тим, що травма викликає не меншу тривогу й у таборі збірної Франції. До старту чемпіонату світу 2026 року залишається понад три місяці, і Мбаппе категорично не бажає ризикувати своєю поїздкою на турнір.

Реал продовжує щоденний моніторинг стану своєї головної зірки, сподіваючись, що лікування дасть результат до битви з підопічними Пепа Гвардіоли. У клубі запевняють, що будуть готові до матчу з Манчестер Сіті по максимуму, проте наразі вихід Кіліана на поле в цій дуелі залишається під великим питанням.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що матч 27 туру Ла Ліги Сельта — Реал Мадрид перенесено на 6 березня.