Англія

Тимчасовий наставник Манчестер Юнайтед зосереджений на боротьбі за зону Ліги чемпіонів і не розглядає гру проти Крістал Пелас як дуель конкурентів за крісло головного тренера.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік заявив, що не розглядає майбутній недільний матч проти Крістал Пелас як можливість завдати шкоди своєму конкуренту. Наставник орлів Олівер Гласнер наразі вважається одним із фаворитів на повноцінну посаду керманича МЮ, проте Карріка це абсолютно не мотивує.

За словами англійського фахівця, в його підготовці до гри на Олд Траффорд немає жодного особистого елементу.

Мені б це й на думку не спадало, поки ви про це не згадали/ Це абсолютно не має значення. Я повністю поважаю Крістал Пелас та Олівера, враховуючи їхню команду та роль, яку вони виконують. Але це просто наша наступна гра", — відповів Каррік на запитання журналістів.

Наразі саме Майкл Каррік є головним фаворитом букмекерів на те, щоб стати постійним тренером Юнайтед, маючи у своєму активі п'ять перемог та одну нічию у шести матчах на чолі команди. Натомість Олівер Гласнер, який іде другим у списку претендентів, переживає відверто складний сезон.

Його кампанія супроводжується відкритою критикою ради директорів власного клубу, конфліктами з уболівальниками та сенсаційним вильотом з Кубка Англії від скромного Маклсфілда. Після п'ятничної поразки Астон Вілли від Вулвергемптона, перемога над Крістал Пелас дозволить Юнайтед піднятися на третю сходинку АПЛ — вперше з кінця сезону 2022/23.

Окрім того, лондонський Челсі, що йде п'ятим, у наступних турах зіграє з важкими суперниками — Арсеналом та тією ж Астон Віллою. Це відкриває для манкуніанців чудовий шанс закріпитися в зоні Ліги чемпіонів.

Подібний розвиток подій здавався малоймовірним ще у січні, коли клуб звільнив Рубена Аморіма.

Ми знаходимося в непоганому становищ. Ми відчуваємо, що рухаємося вперед, але головне — це те, що попереду, і спроба дістатися туди, де ми хочемо бути, а це трохи вище в лізі. Це буквально все, про що я зараз хвилююсяі", — підкреслив Каррік.

У недільному матчі команді не допоможуть кілька ключових захисників. Маттейс де Лігт продовжує відновлюватися після травми спини, яку отримав ще під час попередньої зустрічі цих команд 30 листопада (тоді МЮ переміг 2:1). Його партнер по центру захисту Лісандро Мартінес також пропустить гру через пошкодження литкового м'яза. Втім, Каррік запевнив, що це невелика проблема, і аргентинець не вибув надовго.

Матч 28 туру АПЛ Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес запланований на 1 березня. Стартовий свисток о 16:00.