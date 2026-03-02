Англія

Тимчасовий наставник шпор звинуватив суддю в упередженості, а гравця Фулгема — у шахрайстві.

Після болючої виїзної поразки від Фулгема з рахунком 2:1 тимчасовий головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор не стримував емоцій. Хорватський фахівець, який нещодавно замінив на цій посаді звільненого Томаса Франка, спрямував усю свою лють на головного арбітра матчу Томаса Бремола, назвавши його домашнім суддею.

Епіцентром обурення Тудора став перший гол Фулгема. Тренер переконаний, що перед тим, як Гаррі Вілсон відправив м'яч у сітку, форвард господарів Рауль Хіменес відверто порушив правила проти захисника шпор Раду Драгусіна. Ця ситуація особливо розлютила наставника через брак послідовності.

Минулого тижня в дербі проти Арсенала арбітри скасували гол Рендала Коло Муані за схожий поштовх, однак цього разу свисток промовчав.

Головні тези з післяматчевого інтерв'ю Ігора Тудора:

Про суддівство: Мені сьогодні не сподобався суддя, він був занадто схожий на арбітра домашньої команди. Усі рішення були на їхню користь. Він не розуміє футболу, не відчуває, що правильно, а що ні. Не зарахувати там фол — це божевілля". — заявив наставник.

Про дії Хіменеса: "Він не думав про м'яч, він думав лише про те, як схитрувати. Він обдурив гравця, штовхнув його — це шахрайство і стовідсотковий фол. 99 зі 100 людей скажуть, що це порушення", — наголосив хорватський фахівець.

Про гру своєї команди: "Нам бракує якості в атаці, бракує індивідуальності та бажання. Ми не були хороші, нам не вистачало всього. Фулгем був набагато кращим як в атаці, так і в захисті", — пояснив тренер.

Емоції Тудора підкреслюють катастрофічний стан справ у самому клубі. Тоттенгем не знає перемог уже 10 матчів поспіль у чемпіонаті — це найгірша серія команди з 1994 року. Зараз лондонці посідають 16-ту сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи лише 29 очок після 28 турів, і перебувають всього за чотири бали від зони вильоту.

Півзахисник Ів Біссума відверто визнав масштаб проблеми: "Ми знаємо, що це велика надзвичайна ситуація. Нам потрібно багато чого змінити... Зараз це просто дуже важко", — зізнався грвець.

Колишній гравець Кріс Саттон назвав ці слова гравця тривожними дзвониками, наголосивши, що команда перебуває під реальною загрозою провалу. Ситуація виглядає ще більш парадоксальною на тлі виступів команди в Європі.

Команда, яка минулого сезону виграла Лігу Європи під керівництвом Анжа Постекоглу, зараз готується до матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко. Проте, як зазначив колишній воротар клубу Джо Харт, зараз єдиним пріоритетом для Тоттенгема має стати порятунок у Прем'єр-лізі.

Попереду у підопічних Тудора ще 10 фіналів, перший з яких — домашній матч проти Крістал Пелас.