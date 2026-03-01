Україна

Команда Патріка ван Леувена, як і в першому колі, гідно витримала атакувальний темп від суперників.

Недільна частина протистоянь вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги розпочиналась у мальовничій Ковалівці, але не з матчу за участі місцевого клубу. Цього разу домашньою ареною Колоса була надана можливість скористатись криворізькому Кривбасу, бо в умовах цьогорічної зими так і не вдалось привести поле на стадіоні Гірник до належного стану. Тож приймати одного із своїх переслідувачів команда Патріка ван Леувена була змушена в номінально домашніх умовах.

І насправді ще в першому колі (3:2 на користь "червоно-білих") ці дві команди продемонстрували, що цілком можуть запалити серця вболівальників по всій країні яскравим атакувальним футболом. І щоб ці слова не були порожнім звуком, уже від самого початку матчу підопічні Віктора Скрипника полетіли атакувати чужі ворота й зрештою зуміли забити швидкий м’яч уже на другій хвилині.

Дібанго спочатку ледь не зрізав у власні ворота подачу Вантуха з лівого флангу на дальню стійку, а потім програв боротьбу за відскок Слесарю, який знайшов Андушича своїм прострілом на правий кут воротарського. Проте з відповіддю номінальні господарі теє не забарились. Уже за сім хвилин розкішно розібрався на вході до правого краю чужих володінь із передачею п’ятою Парако для Ліна, який одразу ж пробив у ближній кут.

Шалених обертів набрали вже на той момент команди, тож ще по разу обмінялись небезпечними випадами, після чого все ж таки перейшли до режими економії енергії. Але він був нетривалим. Кривбас перехопив ініціативу десь посеред тайму, і зрештою його тиск у позиційних атаках приніс користь. На 30 хвилині на простріл Дібанго з лівого флангу штрафного на дальній відгукнувся Задерака, а вже наприкінці компенсованого часу перед перервою Сапутін загубив ближній кут, який побачив вільним Мендоза, тому замість подачі з лівого флангу, полетів у сітку дотепний удар.

У другому таймі команда ван Леувена наче й намагалась грати з високою лінією оборони, але концентрувалась суто на захисті й біля чужих воріт майже себе не виявляла. І Зоря цим розташуванням суперників у захисті могла б спокійно кілька разів скористатись. Ще на початку другої половини гри Жуніньйо вискакував двічі на побачення з Кемкіним і двічі того перегравав, але в першій спробі в бразильця був офсайд, а от на другій уже активний Андушич заважав Вілівальду робити перехоплення, тож і тут гол справедливо не зарахували.

Кривбас відреагував та почав сідати трохи нижче. Але моментів для гостей від того все одно менше не стало. Інша справа, яким чином Зоря ставилась до їхньої реалізації. Тричі влучав у поперечину воріт Кемкіна м’яч під час ударів Слесаря та Андушича, і цей тиск на ворота Кривбасу постійно зростав. Проте час минав, свої моменти "мужики" марнували стабільно, і зрештою більше в цій грі ніхто не забивав. А команда ван Леувена знову після перерви була важкою в ногах. Ще й Мендозу з підозрою на травму плеча втратити ризикує.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в київської Оболоні, тоді як луганська Зоря прийматиме СК Полтава.

Кривбас — Зоря 3:1

Голи: Лін, 9, Задерака, 30, Мендоза, 45+2 — Андушич, 2

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо, Каменський (Боднар, 83) — Лін (Мая, 70), Парако (Рохас, 83), Мендоза (Джовані, 87).

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Жуніньйо (Саленко, 82) — Слесар (Горбач, 82), Кушніренко (Дришлюк, 71), Попара, Вантух — Андушич, Будківський.

Попередження: Попара, Кушніренко