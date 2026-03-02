Інше

Програючи після провального першого тайму, чинні чемпіони MLS здобули яскраву перемогу.

Перша половина зустрічі стала розчаруванням для вболівальників чапель. Захист Інтер Маямі діяв нестабільно. Також невдало зіграв Родріго де Пауль, чия обрізка призвела до першого пропущеного голу, через що Ліонелю Мессі навіть довелося заспокоювати свого співвітчизника на полі.

На перерву команди пішли за комфортної переваги Орландо у два м'ячі. Проте у другому таймі ситуація кардинально змінилася. Маскерано зробив ключові тактичні перестановки, і на поле ніби вийшла інша команда.

Головними творцями камбеку стали Ліонель Мессі та Теласко Сеговія, які отримали найвищі оцінки за матч (по 9/10). Мессі зрівняв рахунок (2:2) фірмовим ударом з-за меж штрафного майданчика, знайшовши вільний простір.

А справжнім тіньовим героєм став Сеговія — він не лише асистував під час перших двох голів команди, але й сам вивів Інтер вперед на 85-й хвилині. Після того, як півзахисник Орландо Сіті Колін Гуске отримав червону картку, Мессі поставив красиву крапку в матчі, бездоганно реалізувавши штрафний удар.

Важливий внесок зробив і Матео Сільветті, який вдало вийшов на заміну та відзначився голом вже за три хвилини після своєї появи.

Після двох турів Інтер Маямі посідає 7 сходинку, маючи у своєму активі 3 пункта.