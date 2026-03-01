Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та львівський Рух.

Київська Оболонь та львівський Рух зіграють у вісімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Олександр Антоненко, на тлі незіграного матчу проти Олександрії, використав із перших хвилин Полегенька та Шевченка на флангах захисту, тоді як Черненко гратиме в центрі поля.

Іван Федик, після поразки від київського Динамо (0:1), залучив до стартового складу Залипку на лівому фланзі атаки.

Оболонь: Марченко — Полегенько, Приймак, Семенов, Є. Шевченко — Мороз, Черненко — Мединський, Слободян, Прокопенко — Устименко.

Запасні: Федорівський, Волохатий, Жовтенко, Кулаковський, Ломницький, Т. Лях, Лящук, Нестеренко, Суханов, Теслюк, Третьяков, Фещенко.



Рух: Герета — Кітела, Слюсар, Товарницький, Роман — Таллес, Підгурський, М. Бойко — Притула, Ігор, Залипка.

Запасні: Клименко, Квас, Алмазбеков, Тутті, Рейляну, Киричок, Рибак, Левицький, Ясінський.

Гра Оболонь — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.