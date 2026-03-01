Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 березня 2026 року.

Кривбас у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги здобув перемогу над луганською Зорею (3:1).

Команда Віктора Скрипника відкрила рахунок у матчі вже на другій хвилині завдяки голу Неманьї Андушича, проте за сім хвилин Бар Лін зрівняв цифри на табло.

Потім ще до перерви підопічні Патріка ван Леувена вийшли вперед завдяки голу Максима Задераки, а остаточну крапку поставив Глейкер Мендоза у компенсований час до першого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Зоря у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — Зоря 3:1

Голи: Лін, 9, Задерака, 30, Мендоза, 45+2 — Андушич, 2.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо, Каменський (Боднар, 83) — Лін (Мая, 70), Парако (Рохас, 83), Мендоза (Джовані, 87).

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Жуніньйо (Саленко, 82) — Слесар (Горбач, 82), Кушніренко (Дришлюк, 71), Попара, Вантух — Андушич, Будківський.

Попередження: Попара, Кушніренко.