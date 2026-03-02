Іспанія

Український форвард відзначився голом і отримав найвищі оцінки від SofaScore та WhoScored.

Український нападник Владислав Ванат був визнаний найкращим гравцем Жирони у матчі 26-го туру Ла Ліги проти Сельти, який завершився поразкою каталонців з рахунком 1:2.

24-річний форвард провів на полі 73 хвилини та відзначився забитим м’ячем у першому таймі. Його активність в атаці та постійна загроза воротам суперника отримали високу оцінку статистичних порталів.

SofaScore оцінив гру українця у 7,3 бала, тоді як WhoScored поставив йому 7,2. Ці показники стали найкращими серед гравців Жирони у цьому поєдинку.

Інший українець у складі біло-червоних, Віктор Циганков, провів повний матч, однак отримав нижчі оцінки: 6,5 від WhoScored та 6,3 за версією SofaScore.