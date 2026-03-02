Україна

Наставник пивоварів розповів про принципи відбору до стартового складу, швидку адаптацію Максима Третьякова та відзначив характер футболістів, які вийшли на поле після тривалого лікування.

Кадрові зміни та стан гравців київської Оболоні стали однією з головних тем післяматчевої пресконференції. Головний тренер Олександр Антоненко команди детально проаналізував дебют нових виконавців та емоційно прокоментував повернення на поле тих, хто довго залишався поза грою через важкі травми.

Обговорюючи першу гру за клуб Павла Полегенька (який вийшов у старті) та Ростислава Волохатого (з'явився на заміну), наставник наголосив на тому, що в команді діє виключно спортивний принцип.

Не обійшлося і без курйозу: відповідаючи на запитання журналіста, який помилково "відправив" у команду ще й гравця на прізвище Задирака, тренер з усмішкою виправив пресу та пояснив свою філософію.

"Задираки в нас нема. А щодо нових гравців... На даний час хто виглядає більш впевнено на будь-якій позиції, той і буде грати. Не можна сказати, досвідчений це гравець чи недосвідчений, молодий чи більш дорослий — нам все одно. Хлопці грають ті, хто сильніший, хто допомагає команді. У нас все чесно, і я думаю, так і повинно бути всюди", — підкреслив фахівець.

Тренер також заспокоїв вболівальників щодо досвідченого зіркового новачка Максима Третьякова. Хоча гравець приєднався до команди нещодавно і не проходив повноцінні зимові збори разом із колективом, у клубі не бачать у цьому проблеми.

"Нічого страшного, ми підтягнемо його кондиції. Навіть якщо він зараз у якихось кондиціях, що не будуть повністю влаштовувати — нічого складного ми в цьому не бачимо. Це досвідчений гравець, і він швидко ввіллється в наш колектив", — запевнив тренер.

Особливо радісною подією для Оболоні стало повернення після важких травм Тараса Мороза(Півзахисник отримав розрив ахіллового сухожилля наприкінці минулого сезону) та Дениса Марченка (у голкіпера діагностували перелом руки зі зміщенням під час силового тренування в тренажерному залі).

Обидва гравці вийшли з перших хвилин, і тренерський штаб залишився повністю задоволеним їхніми діями на полі. Відповідаючи на запитання про їхній виступ, наставник не скупився на похвалу:

"Абсолютно задоволений. Дякую їм, що вони відпрацювали на зборах дуже продуктивно, і сьогодні вони заслужили місце у складі. Бачите, значить, все правильно вони робили. І допомогли нам, і ми їм, — резюмував Антоненко.

Нагадаємо, вчора Оболонь вдома мінімально перемогла Рух, завдяки голу Устименка через себе. (1:0)