Україна

Керманич Колоса прокоментував перемогу над Карпатами.

Ковалівський Колос напередодні обіграв львівські Карпати у гостьовому матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Колос 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Руслан Костишин прокоментував виступ його команди.

"Ми важко почали цей матч. Хвилин десять погано входили у гру, чим ми переймались. Бо була підтримка Карпат і вони понеслись уперед.

А потім вже ми почали перегравати команду суперників і майстерність моїх футболістів напевно вище була. Ну і фізично, мені здається, ми виглядали трошки краще. Ми почали створювати достатньо моментів.

Якісний перший тайм був, у другому таймі був знову початок сумбурний, а потім взяли гру під свій контроль. Далі було вилучення, і там вже треба було грати на результат.

Ми попросили Антона Салабая грати трішки нижче, щоб бачити Сича перед собою, адже він дуже багато передач в простір отримував і багато прострілів робив. Антон трішки неправильно розташовувався, а Сич більше грав як правий вінгер. І Антону треба було зміщуватись ближче до оборони, щоб ці передачі не проходили.

Степаненко? Я вважаю, що Тарас сильний футболіст і він допоможе нашій команді. У нас були проблеми з опорною зоною — Ілір Краснічі пішов у Полісся, лишився один Еліас. Є ще Олександр Демченко, але мені більше подобається, коли він грає вище. І тому ми почали шукати нижнього опорного і з цим в Україні проблеми.

І через друзів виник варіант з Тарасом. Це дуже швидко вирішувалось, це була моя ініціатива. Керівництво клубу швидко погодилось. Як колись із Селезньовим було моє рішення, так і тепер із Степаненком", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос навідається до кам’янець-подільського Епіцентру.