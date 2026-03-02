Англія

Наставник Манчестер Юнайтед набрав 23 очки у перших дев’яти матчах і зрівнявся з досягненням Постекоглу.

Манчестер Юнайтед у 28-му турі Прем’єр-ліги обіграв Крістал Пелас з рахунком 2:1, а головний тренер команди Майкл Каррік відзначився історичним досягненням.

Як повідомляє Opta, для 44-річного фахівця цей матч став дев’ятим у кар’єрі на посаді головного тренера в АПЛ. Сім поєдинків він провів у поточному сезоні, ще два — у статусі виконувача обов’язків у кампанії-2021/22.

За цей період манкуніанці під керівництвом Карріка здобули сім перемог і двічі зіграли внічию. Таким чином, тренер набрав 23 очки у стартових дев’яти матчах в еліті англійського футболу, повторивши найкращий результат в історії турніру.

Раніше аналогічний показник продемонстрував Анже Постекоглу на початку сезону-2023/24, коли очолював Тоттенгем. Тоді австралієць виграв і десятий матч поспіль, але згодом його команда здобула лише одне очко в наступних п’яти турах.